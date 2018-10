Maradona aconseja a Messi “que no venga más” a la selección argentina

Volvió a la carga. El siempre polémico Diego Maradona volvió a hacer noticia tras aconsejar a Lionel Messi no volver a la selección argentina tras la eliminación del Mundial Rusia 2018 en una entrevista desde Sinaloa (México) publicada el domingo por el diario Clarín.

“¿Qué le dirías a Messi?”, preguntó el periodista. “Que no venga más”, contestó la leyenda argentina que hoy entrena a los Dorados en tierras aztecas “¿Qué se retire de la Selección?”, se le volvió a preguntar. La respuesta fue afirmativa.

“Sí, porque pierde el sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las p… , viejo. Yo le diría: "No vayas más, loco". A ver si se la bancan. A ver si son tauras (valientes)”, sostuvo.

Maradona luego fue consultado sobre si le sorprendió que Messi se mantuviera en silencio tras la eliminación en Rusia. “Sí, me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cag... Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo”.

“Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo (…) Hoy la selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso. La pasión”, señaló.

Tras criticar el nivel de los rivales de la albiceleste en los últimos amistosos tras la Copa del Mundo, señaló que “Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro”. Cuestionó además la elección de Lionel Scaloni como seleccionador argentino interino.

“Es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza...”.

Criticó en ese sentido la decisión de Scaloni de retirar temporalmente el número 10 de la selección mientras Messi anuncia si continúa o no en el equipo. “Me parece un b.... Porque si yo me voy y se la doy a Messi, Messi se la tendría que dar al muchacho que juega de 10. Son barbaridades. Yo me hago mala sangre”.

Por el contrario, expresó su deseo de que César Luis Menotti, el entrenador argentino del campeonato mundial de 1978, asumiera nuevamente. “Sin ninguna duda que yo me iría a trabajar con él”, declaró el ‘Diego’, quien asegura sentirse “bárbaro” en su vida personal y como entrenador.

“Me faltaban algunas cartas de mazo. Poder convencerme de que puedo entrenar acá (en Sinaloa) con jugadores de (divisiones) inferiores. Que no es necesario tener a tipos que ganan millones de dólares. Que el fútbol no murió en cinco o seis jugadores que ganan 20 palos verdes”.

“Estamos apuntando siempre a Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... Somos un montón, muchachos”, acotó.