Croacia vs Inglaterra: La fea jugada con que los ‘Pross’ intentaron el empate [VIDEO]

Tras el histórico pase de Croacia a la final del Mundial Rusia 2018, aún siguen saliendo a la luz detalles del encuentro que vivieron el ‘Ajedrez’ e Inglaterra el pasado miércoles en el estadio Luzhniki. Sin embargo, esta vez se trataría de una polémica y antideportiva jugada.

Es que, tras el gol de Mario Mandžukić que decretaba el 2-1 en el minuto 109 y que hizo estallar de alegría al plantel croata, solo el arquero Subasic había quedado en su área. El resto se encontraba celebrando efusivamente el gol que les daría el pase a la final.

Esta situación, sin embargo, intentó ser aprovechada por Rashford, Lingard y otro jugador más para reanudar el juego por su cuenta y sorprender a todos con el empate. En los videos que se viralizan en las redes, se les puede ver sacando desde la media cancha y corriendo al arco.

No obstante, ante la presencia del arquero y ver que sus compañeros no seguían la jugada, optaron por detenerse. Aunque hubieran logrado ingresar la pelota al arco, sin embargo, no se habría marcado el gol, pues se necesitaba a todos los jugadores en su área para que el árbitro reanude.

No obstante, esto no quita que se haya tratado de una clara intención de coger en desventaja el rival y recurrir a acciones que poco tienen que ver con esta competencia, por lo que muchos han opinado que va abiertamente contra el juego limpio.

Por otro lado, Luka Modrić señaló que sintió una falta de respeto de periodistas y expertos británicos a su selección, lo cual les sirvió finalmente para motivarse y acabar imponiéndose a los ‘Pross’ en semifinales.

"La gente estaba hablando ... periodistas ingleses, expertos de la televisión”, dijo al canal ITV. “Subestimaron a Croacia esta noche y eso fue un gran error. Leímos todas sus palabras y dijimos: 'ok, hoy veremos quién estará cansado'. Deberían ser más humildes y respetar más a sus oponentes”.