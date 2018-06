Ricardo Gareca: En Argentina ya piden al ‘Tigre’ como técnico

El buen papel que jugó Perú en el Mundial Rusia 2018 ya es un hecho reconocido del que todos hablan y el crédito también va para el hombre que lo hizo realidad: Ricardo Gareca. Es por ello que en Argentina, que atraviesa una crisis futbolística, ya se le vocea fuerte como una posibilidad.

Tras la pobre actuación de la albiceleste ante Croacia que lo dejó casi eliminado de la Copa del Mundo y que pone en capilla la continuidad del ya cuestionado director técnico Jorge Sampaoli, en un programa de Fox Sports Argentina analizaron las mejores opciones de reemplazo.

En este sentido, el ‘Tigre’ apareció como el más factible para el periodista Juan Manuel Pons: “En este orden son los técnicos para reemplazar a Sampaoli: Primero, Simeone (Diego) que va a decir que no. Pochettino (Mauricio) va decir que no porque le gusta Inglaterra...”, apuntó.

“El tercero, Gallardo (Marcelo), va decir que no si algunas cosas no cambian. El cuarto, Gareca que es el más fácil que venga”, añadió. No obstante, otro periodista miembro del panel, Renato Della Paolera, creó la polémica señalando que el ‘Tigre’ quedó fuera en primera ronda.

Más allá del debate de expertos, el gran juego planteado por la selección en el Mundial y reconocido incluso por sus propios rivales pese a que ello no se pudo reflejar en el marcador, ha hecho que muchos hinchas en Argentina ya se animen a pedir a Gareca.

"Qué hubiera logrado Gareca si en lugar de Perú hubiese tenido enfrente a la Argentina", "Me pregunto qué haría el tigre con esta selección Argentina. Viendo el buen papel a pesar de no clasificar de Perú", son solo dos de las opiniones que han vertido usuarios en Twitter.

“Antes de que arregle con Perú y renueve su contrato es la hora de Ricardo Gareca para la selección Argentina. Tiene el carácter, la disciplina y el equipo”, advierte otro. ¿Se concretará esta idea? Dependerá de la oferta de la FPF y la decisión del ‘Flaco’. Sin duda estaremos pendientes.