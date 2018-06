Dinamarca vs Australia: Empate 1-1 da chance a Perú antes del duelo con Francia

La selección nacional se mide este jueves ante los ‘Bleus’ en un encuentro crucial por el Grupo C del Mundial Rusia 2018 y recibe una gran oportunidad con este resultado.

El fútbol, como la vida, da revanchas. Dinamarca y Australia empataron 1-1 este jueves por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018, un resultado previo al Perú vs Francia que deja a la Blanquirroja con una gran oportunidad de cara a su crucial encuentro a las 10 a.m.

Un gol apenas en el minuto 7 de la mano de Christian Eriksen detonó la ‘Dinamita’ en el Samara Arena. Un certero pase de Nicolai Jørgensen en el área sorprendió a la defensa rival para batir a Mathew Ryan.

Sin embargo, el descuento australiano llegaría en el 38’, con un penal previa revisión del VAR por el árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz. Una mano de Yurary Poulsen (autor del 1-0 ante Perú) dentro del área hizo que Mile Jedinak lograra ante Kasper Schmeichel lo que Cueva no pudo.

El segundo tiempo fue de los ‘Canguros’, que aunque generaron mayores ocasiones, no pudieron concretar el tanto que podría meterlos de lleno en los octavos. La clasificación se pone candente con cuatro puntos para Dinamarca y uno para Australia.

Si Perú, sin puntos hasta ahora, logra granar a Francia (con tres puntos) en el Ekaterimburgo Arena, entraría renovado en la pelea por los octavos ¡Vamos Perú!