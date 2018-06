Perú vs Dinamarca: Edison Flores dio noticia en Instagram a horas del partido

¡Quedan pocas horas! ¡La selección peruana se apresta a debutar enfrentando a Dinamarca por el Grupo C en el Mundial Rusia 2018 y la actividad en las redes sociales no para, incluyendo las cuentas de Instagram de la Blanquirroja. Esta vez es el turno de Edison, ‘Orejas’ Flores.

El volante del Aalborg danés usó su cuenta oficial para dirigirse a sus fans y hacer un anuncio, pues los seguidores en Instagram sobrepasaron los 500 000. Flores también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de la hinchada y hacer una promesa.

“¿Escucharon? ¡Hoy ya somos más de medio millón de fans! Gracias a todos por sus constantes mensajes de aliento y todo el cariño en este tiempo” escribió el ‘Orejas’ en el texto que acompaña una imagen animada.

“Estamos cerca a empezar nuestro mayor sueño y lo que les puedo prometer es que vamos a dejarlo todo en la cancha por el Perú ¡Vamos Perú!”, finalizó el seleccionado de 24 años, uno de los goleadores de la bicolor en la Eliminatorias.

Aunque Ricardo Gareca piensa tomarse todo el tiempo para definir su once, es muy probable que Flores reaparezca en el primer partido de Perú, puesto que no estuvo en el último amistoso ante Suecia. La cita es este sábado 16 a las 11 a.m en el Ekaterimburgo Arena.