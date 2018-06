Selección peruana: médico desvela si hay algún lesionado en el equipo

La tranquilidad en la bicolor no solo tiene que ver con el buen funcionamiento del equipo, también por el reporte del departamento médico, ninguno de los 23 jugadores registran lesiones y llegarán en óptimas condiciones al Mundial Rusia 2018.

El galeno de la blanquirroja, Julio Segura, dio a conocer que los futbolistas de la selección comienzan a acoplarse al horario europeo y que, luego del último amistoso, ninguno de los jugadores resultó lesionado.

Los futbolistas Christian Ramos y Renato Tapia fueron golpeados, pero sin consideración y se recuperaron rápidamente, comentó el médico.

Sobre Alberto Rodríguez, quien no ha jugado en los últimos partidos, dijo que no fue de la partida ante Arabia Saudita por decisión del técnico Ricardo Gareca y no por lesión.