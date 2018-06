VIDEO: Paolo Guerrero envía mensaje de aliento a niño con cáncer

Paolo Guerrero, quien se encuentra entrenando en Austria para el Mundial de Rusia 2018, envió un mensaje de aliento a un niño que padece de cáncer y que es su hincha número uno.

Se trata de Sebastián, cuya madre Susana de los Ríos, había solicitado hace unos días que la ayuden a cumplir el sueño de su hijo: Recibir un saludo del capitán de la bicolor, Paolo Guerrero.

Horas después llegó el mensaje: "Hola Sebastián ¿cómo estás? Quiero mandarte un fuerte abrazo y muchos saludos, que Dios te bendiga mucho. Sigue luchando, no pares, todo va a mejorar, no te deprimas, no te pongas triste porque somos luchadoresy como guerreros tenemos que seguir luchando", le dijo Guerrero.

La madre del pequeño, muy emocionada, agradeció al capitán de la selección peruana, por alegrar a Sebastián y cumplir uno de sus más grandes deseos.