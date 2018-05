En Argentina no ven a su selección “superior a Perú”

En medio de alegría por el regreso de Paolo Guerrero, Perú ha renovado sus esperanzas de hacer un buen papel en el próximo Mundial Rusia 2018 con la presencia de su jugador estrella. Sin embargo, desde ya, la blanquirroja viene dando que hablar a nivel internacional.

Para demostrarlo, este miércoles el periodista argentino Sebastián 'Pollo' Vignolo no tuvo duda en afirmar que la selección peruana, actualmente, es superior y con mejor funcionamiento que la propia albiceleste que dirige Jorge Sampaoli de cara a la Copa del Mundo.

“Yo no lo veo a Argentina superior a Perú, hoy yo no veo el funcionamiento de Argentina superior. Yo creo que Argentina tiene probablemente mejores jugadores que Perú, pero creo que Perú hoy tiene mejor funcionamiento colectivo que nosotros”, señaló.

En el programa '90 minutos de Fútbol’ de la cadena FOX Sports Argentina, Vignolo reconoció que “nosotros tenemos experiencia, tenemos Mundiales, tenemos al diferente. Con esto, estoy valorando más a Perú y poniéndonos a nosotros en el lugar en el que estamos”.

Además, el comentarista se mostró de acuerdo con Lionel Messi al afirmar que la selección argentina no es una candidata para alzar el máximo trofeo del balompié. “Cuando Messi dice que no somos candidatos, no es para sacarse presión, lo dice porque es la realidad”.

“Decir 'somos candidatos' sería vender humo”, acotó el ‘Pollo’. Cabe resaltar que esas declaraciones fueron hechas antes de conocerse la noticia de que, finalmente, el 9 de la bicolor se incorporará ¿Cuál sería el análisis con este Perú potenciado en el Mundial Rusia 2018?