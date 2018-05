“Doña Peta” habló tras sanción de Paolo Guerrero

Luego de que el TAS ampliara el castigo de Paolo Guerrero a 14 meses de sanción quedando fuera del Mundial de Rusia 2018, su madre Petronila González salió en defensa de su hijo y dio fuertes declaraciones en una radio local.

"Contra todo el mundo y contra quien yo me tenga que ir. Yo no creo en nadie. He estado bien paciente esperando la buena voluntad del TAS que dijo que sí se lo iban a solucionar. Me han tenido ahí porque si no hace tiempo que yo hubiese salido a hablar", dijo la indignada madre del futbolista.

"Mi hijo está destrozado, está destrozado. Como él lo dijo un día: 'a mí me están cortando las piernas'. Si su profesión, todo lo ha sido el fútbol, por qué se lo van a cortar", reveló “Doña Peta”.

“Desde el Bayern Munich a mi hijo lo han perjudicado, el papá de Claudio Pizarro le dijo que se vaya a otro equipo, dijo Petronila Gonzales a un radio local.

"Hay una mano negra y no voy a parar hasta el final. No hubo defensa de la FPF", comentó.