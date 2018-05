Cancelan partido que Andrea Pirlo iba a jugar en el Monumental

El partido de exhibición entre Universitario y Deportivo Municipal, que iba a contar con la presencia del ex mundialista de la selección italiana, Andrea Pirlo, se canceló a última hora por incumplimiento del contrato, señala en un comunicado el club crema.

La empresa responsable del espectáculo no cumplió con los pagos acordados al Club Universitario de Deportes, por lo que el cotejo que se iba a realizar en el estado Monumental, con la presencia del legendario ex futbolista de la Juventus no se realizará.

“La empresa organizadora del evento 'Gala Mundial Perú: Andrea Pirlo' nos ha puesto en conocimiento que el espectáculo en mención ha sido cancelado debido a imprevistos de último momento”, señaló el documento.