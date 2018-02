Manchester United es el club deportivo más rico del mundo

Hoy, 10:19 AM

Es difícil de creer, pero la Champions League no es la liga de fútbol más difícil del deporte rey. Este honor lo obtiene la Liga del Dinero; es decir, la liga que mide la cantidad de ingresos que percibe un club deportivo a lo largo de un año.

Lo más resaltante es que el club deportivo que encabeza la lista no tiene al hábil CR7, al ingenioso Neymar o al versátil Messi y aún así, ha podido mantenerse a la cabeza por dos años consecutivos. Estamos hablando del Manchester United, el club más rico del mundo con sus US$ 835.5 millones.

Un estudio publicado por Deloitte a inicios del año 2018 señala que son ‘los diablos rojos’ los campeones de este ranking de millones de dólares. Según el estudio, el principal financiamiento que realiza el club es gracias a los contratos y pagos con los auspiciadores, además del merchandising.

El Manchester ha logrado este triunfo gracias a la Europa League, una liga considerada menor si se le compara con la Champions. La misma que le ha permitido un ingreso de US$ 55 millones por la victoria 2-0 ante el Ajax durante la final. Este empuje permitió darle la estocada final y traspasar a sus demás rivales que también tienen una cantidad de dinero nada despreciable y que lo siguen de cerca: Real Madrid (US$ 833.4 millones) Barcelona (US$ 800.9 millones ) Bayern Munich (US$726.1 millones ) y el Manchester City (US$651.9 millones ).