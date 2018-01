Paolo Guerrero: Técnico Gareca quiere que llegue bien preparado al Mundial

Este mediodía, en conferencia de prensa, el capitán de la Selección Peruana reveló cómo se prepara para mantenerse en forma con miras al campeonato del mundo Rusia 2018, y su reciente conversación con el entrenador Ricardo Gareca.

"Después de todo lo que me pasó, tengo que tener mucha fuerza de voluntad y estar fuerte de la cabeza porque es difícil prepararse solo. Tengo que seguir dieta para no subir peso y por eso trato de hacer varios deportes como el tenis", declaró Paolo Guerrero.

También habló de su diálogo con el técnico de la bicolor "Conversé con el profesor Gareca. Siempre me brinda su apoyo y me ha pedido que me mantenga entrenando. Quiere que llegue bien preparado al Mundial, quiere verme concentrado en la Copa. Ya tengo mi plan de trabajo elaborado y lo ejecutaré la próxima semana".

"El profesor no tiene tanta preocupación por el tema futbolístico, tengo que estar bien físicamente porque en el Mundial se juega en alto nivel. Quiere que esté concentrado y enfocado. Los jugadores que no estén enfocados o concentrados, él no los va convocar", agregó.