Perú vs. Argentina: El día en que Luis Reyna anuló a Maradona [FOTOS]

El destino ha vuelto a juntar a dos viejos conocidos: Argentina y Perú volverán a chocar en La Bombonera de Buenos Aires para disputar un cupo al Mundial. Ambas selecciones llegan dispuestas a todo con tal de llegar a Rusia 2018.

Tanto del lado argentino como del peruano, ha sido inevitable mirar al pasado y recordar los más memorables encuentros entre la blanquirroja y la albiceleste. Y, en las últimas horas, una vieja figura ha vuelto a surgir: la de Luis Reyna.

Fue el 23 de junio de 1985 cuando el centrocampista peruano hizo lo impensable en Lima frente a una de las mejores escuadras del planeta: la de Diego Armando Maradona. Reyna hizo una marca personal que anuló por completo al jugador ícono de la Argentina y del fútbol mundial.

La imágenes no mienten y son elocuentes. Hoy, Reyna genera tanta simpatía en el Perú como antipatía en Argentina. Sus detractores lo tienen como un ejemplo de juego sucio, aunque él puede jactarse de haber hecho lo que nadie: ganarle en la cancha al Diego en sus mejores épocas.

Hoy, sin embargo, Reyna ha preferido desentenderse del asunto. En una entrevista al diario Clarín en el 2000, se mostró arrepentido y señaló que nunca tuvo mala intención y solo siguió las instrucciones que le dio el entonces entrenador nacional, Roberto Challe.

“No me siento identificado con lo que hice ese día. Fue feo, antipático (...) No entiendo cómo me pudo aguantar Maradona. Fui muy cargoso con él. Yo, en su lugar, habría pegado un puñete”, afirmó al medio argentino, indicando que no le gusta hablar del tema.

“La gente de Perú gozó muchísimo con esa marcación, pero yo soy el que menos ha gozado. Y muchas veces me he peleado con los periodistas de acá (Perú) porque saben que no me gusta hablar de eso”, dijo, añadiendo que por ello siempre ‘desaparece’ antes de un partido con Argentina.

Ahora, 17 años después, se reafirma en su silencio y su alejamiento. Nuevamente los medios han intentado comunicarse con él, pero se ha negado a declarar. Justo cuando el apellido Reyna (Yordy, ‘La Magia’) y un gran 10 de Argentina como Lionel Messi vuelven a sonar.

Solo queda esperar hasta mañana para ver si se repetirá la historia. Sin embargo, para sus auténticos protagonistas, esta ya parece zanjada desde hace mucho tiempo.