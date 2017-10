Mercedes Araóz se une a la fiebre del fútbol con inesperado gesto en conferencia de prensa

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la premier Mercedes Aráoz brindó una conferencia de prensa para brindar detalles de lo acordado en la sesión, pero sorprendió a todos los presentes al colocarse la camiseta de la selección peruana en pleno discurso.

La presidenta del Gabinete Ministerial se sumó a la fiebre del Mundial de Rusia 2018 usando la camiseta con el número ‘9’ de Paolo Guerrero. “Bueno, y nada, como me preguntaron el score y esas cosas, me pongo la camiseta, esta vez es de (Paolo) Guerrero. Me pongo la camiseta de Perú porque todos tenemos que ser un solo puño, un solo corazón”, indicó.

La premier contó ante los medios de prensa que espera que nuestros seleccionados ganen el duelo ante Argentina este jueves en La Bombonera. “1-0 sería suficiente y seríamos muy felices y vamos a ganar y llegamos al mundial ¡Viva el Perú!”, finalizó la segunda vicepresidenta de la República.