Reconocido psicólogo culpa a argentinos por excesiva presión a Lionel Messi

“Argentina no puede pedirle a Lionel Messi que sea el salvador en la clasificación al Mundial de Rusia 2018”, fueron las palabras del psicólogo deportivo, Marcelo Roffé, que ha encendido más la polémica a pocos días del partido Argentina vs Perú. por la penúltima fecha de las Eliminatorias.

Para el especialista, los argentinos no pueden exigirle a Messi resultados favorables cuando solo restan los últimos dos decisivos partidos. "Le pedimos a Messi cosas que no es, o le pedimos lo que quizás no puede dar a partir de un ideal. (…) Mientras sigamos fabricándolo como un salvador, como un nuevo (Diego) Maradona, estamos equivocándonos nosotros, no él", enfatizó para el portal La Prensa Gráfica.

Marcelo Roffé analizó la situación de la estrella del Barcelona y dijo que a la excesiva presión se suma la difícil relación de ‘La Pulga’ y la selección gaucha, debido a que su debut no fue la mejor porque lo echaron a segundos de haber ingresado al amistoso con Hungría en el 2005.

“La gente nunca lo terminó de valorar hasta hace tres o cuatro años. Y eso tiene que ver con lo especial que es este país, con que él nunca jugó en un club de acá, porque mucha gente acá es más hincha de su club que de la selección, quizás por un problema de identidad, y además porque el argentino exitista hace la comparación odiosa entre Maradona y él", señala el reconocido psicólogo que trabajó como asesor en psicología del deporte junto a José Pekerman durante su exitoso paso por las selecciones juveniles de Argentina.