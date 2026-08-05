Selección Peruana anuncia partidos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Tras la culminación del Mundial 2026, que consagró a España como campeón del mundo, la Selección Peruana viene ajustando su preparación con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Como parte de este proceso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó una serie de partidos amistosos que se disputarán entre septiembre y octubre.

LA BICOLOR SE MEDIRÁ ANTE SELECCIONES MUNDIALISTAS

A través de sus redes sociales, la Bicolor informó que enfrentará a Estados Unidos el próximo sábado 26 de septiembre. Posteriormente, el martes 29 del mismo mes, el plantel dirigido por Mano Menezes medirá fuerzas ante México, selección que fue eliminada en los octavos de final del Mundial 2026.

Como parte de su gira por Norteamérica, la Selección Peruana viajará a Montreal para enfrentar a Canadá el sábado 3 de octubre. Finalmente, la Blanquirroja cerrará su participación con un partido amistoso ante Colombia.

Cabe mencionar que, antes del inicio del Mundial 2026, la Selección Peruana enfrentó a Haití, combinado al que derrotó por 2-1 con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez. Días después, se midió ante España y cayó por 3-1.