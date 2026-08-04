Simone Biles llegó al Perú para iniciar la cuenta regresiva hacia Lima 2027

La atleta estadounidense inició su agenda en el país previo a la ceremonia oficial que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia Lima 2027.

En el marco de la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la multi campeona olímpica de gimnasia Simone Biles arribó a la capital peruana para cumplir con una agenda especial relacionada con el próximo certamen deportivo.

A su llegada, la reconocida atleta fue recibida con gran entusiasmo por los asistentes. Durante los próximos días participará en diversas actividades deportivas, culturales e institucionales, como parte de su visita al país, antes de la ceremonia oficial programada para este 6 de agosto en la Plaza Mayor de Lima.

FELIZ DE LLEGAR A SUELO PERUANO

La estadounidense no pudo ocultar su alegría de visitar el país y dejó en claro el entusiasmo con que afronta este compromiso. "Me siento bien, estoy muy emocionada de estar aquí", manifestó a su llegada al aeropuerto.

Asimismo también dejó en claro que uno de sus propósitos principales es divertirse y conocer cada riqueza cultural del Perú. "Solo divertirme, empaparme de la cultura, conocer a todos y... eso es todo", agregó.

FELIZ POR EL RECIBIMIENTO

Simone Biles aprovechó para dedicar unas palabras de agradecimiento para todas las personas que la recibieron en el aeropuerto. "Sí, ¡hola a todos! Es tan agradable estar en su hermoso país, no puedo esperar para conocerlos a todos", manifestó.

Por otro lado, también mostró su entusiasmo de ser parte de la antesala de lo que serán los Juegos Panamericanos Lima 2027. "Estoy muy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable", expresó.