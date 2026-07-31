Sedes del IPD vibran con los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

Las sedes del Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúan siendo el epicentro de los IV FISU América Games Lima 2026, al albergar las principales competencias del certamen universitario más importante del continente. La Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, el Complejo Panamericano Costa Verde y el Coliseo Eduardo Dibós reciben a miles de deportistas que compiten en escenarios de primer nivel.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, con el respaldo del Ministerio de Educación, continúa impulsando el desarrollo de infraestructura deportiva de calidad y la organización de eventos internacionales que fortalecen el posicionamiento del Perú como referente deportivo en la región y dejan un importante legado con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La jornada de este jueves dejó grandes emociones en las sedes del IPD. En el Estadio Atlético de la Videna, los mejores velocistas del continente disputaron las finales de los 100 metros planos masculino, mientras que el Polideportivo 3 de la Videna fue escenario de las finales femeninas de kata y kumite, que ofrecieron un alto nivel técnico y emocionantes combates.

Por su parte, el Polideportivo 1 de la Videna vibró con el triunfo de Perú por 6-4 sobre Team Brasil en un intenso encuentro de futsal masculino, desatando la celebración del público. En tanto, el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, recibió las semifinales del voleibol femenino con la participación de la selección peruana, que contó con el aliento de cientos de aficionados.

Los IV FISU América Games Lima 2026 se desarrollarán hasta el 1 de agosto y reúnen a más de 3 mil atletas universitarios de América, quienes además se hospedan en la Villa Panamericana del IPD, infraestructura que volverá a recibir a deportistas y paradeportistas durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

El certamen también refleja el compromiso del Instituto Peruano del Deporte con el fortalecimiento del alto rendimiento a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), que brinda subvenciones económicas y acompañamiento técnico para potenciar la preparación de los atletas peruanos. En 2026, el programa beneficia a 272 deportistas, contribuyendo a que el país siga alcanzando resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.