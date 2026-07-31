Muere Franco Baresi a los 66 años, leyenda del AC Milán y campeón del mundo con Italia

El club rossonero confirmó la noticia mediante sus plataformas oficiales y recordó al histórico defensor como uno de los mayores símbolos de la institución.

El fútbol mundial está de luto. Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y campeón del mundo con la selección italiana, falleció a los 66 años. La noticia fue confirmada por el conjunto rossonero, que publicó un emotivo mensaje para despedir a quien fue una figura fundamental en la historia del club.

“Franco nos ha dejado”, expresó el Milan en su comunicado. La institución también destacó que su recuerdo permanecerá para siempre entre los aficionados y acompañará al equipo durante su camino deportivo.

En la publicación difundida por el club aparece Baresi sosteniendo uno de los trofeos europeos que conquistó durante su exitosa etapa como futbolista. Asimismo, la institución expresó sus condolencias y acompañamiento a los familiares del exdefensor.

UN JUGADOR RECORDADO POR LA AFICIÓN ITALIANA

Gracias a sus destacadas actuaciones con el AC Milan, Franco Baresi se convirtió también en una pieza importante de la selección italiana. Con la camiseta de su país disputó 82 partidos y participó en tres Copas del Mundo.

Baresi integró el plantel que se consagró campeón mundial en España 1982. Posteriormente, obtuvo el tercer lugar en Italia 1990 y fue capitán de la selección que alcanzó la final de Estados Unidos 1994, en la que la ‘Squadra Azzurra’ perdió por penales ante Brasil.