Felipe Chávez marcó doblete en goleada del Bayern Múnich por 15-0 al Rottach-Egern

El mediocampista peruano de 19 años fue una de las figuras del contundente triunfo del conjunto bávaro tras anotar dos goles y aportar una asistencia en el amistoso de pretemporada.

El futbolista peruano Felipe Chávez brilló con el Bayern Múnich en el amistoso de pretemporada frente al Rottach-Egern, duelo que culminó con una aplastante victoria por 15-0. El mediocampista de 19 años tuvo una actuación destacada al marcar dos goles y registrar una asistencia, siendo una de las figuras del conjunto alemán.

El primer tanto del volante nacional llegó en los minutos iniciales del compromiso, cuando controló el balón dentro del área, dejó en el camino a un defensor y definió con un potente remate de derecha. Minutos más tarde volvió a celebrar tras recibir una precisa habilitación de João Palhinha, resolviendo con una sutil definición por encima del arquero.

Antes del descanso, Chávez volvió a ser protagonista al asistir a Maycon Cardozo en otra de las anotaciones del Bayern Múnich. Su desempeño convenció al cuerpo técnico, que decidió mantenerlo en el terreno de juego hasta el minuto 63, cuando fue reemplazado luego de completar una actuación sobresaliente.

CON NUEVOS OBJETIVOS

La destacada presentación de Chávez llega en un momento decisivo para su carrera. Tras finalizar su préstamo en el Colonia, club que optó por no ejecutar la opción de compra, regresó al Bayern Múnich con el objetivo de ganarse un lugar en la plantilla. Su rendimiento en la pretemporada fortalece sus aspiraciones de permanecer en el club y acercarse al primer equipo del gigante bávaro.