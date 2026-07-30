Peruano Gerson Martínez conquista el Kansas City Open de billar

El billar nacional volvió al primer plano mundial gracias a Gerson Martínez, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien se coronó campeón en el Kansas City Open, logro que lo coloca como el atleta más destacado de esta disciplina en los últimos tiempos.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña Visalot, y el Ministerio de Educación respaldan la participación de nuestros deportistas, con el fin de fortalecer su preparación rumbo a los grandes torneos internacionales.

En la modalidad de Bola 8, Martínez se impuso 7-3 ante el estadounidense Justin Bergman en la final, para subirse a lo más alto del podio. Previamente, Gerson venció al inglés Shane Thompson en octavos de final; al galés Tom Cousins en cuartos y al inglés Joe Prince en semifinales.

Entre sus últimos títulos, Gerson conquistó el tricampeonato del Panamericano de Pool 2026 (junio) y el Florida Open 2026 (mayo).

Respaldo del IPD

El Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD es una iniciativa que brinda soporte integral a los atletas de alto rendimiento, a través de subvenciones económicas y acompañamiento técnico que les permite optimizar su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales.

En 2026, el programa beneficia a un total de 272 deportistas, con una ejecución presupuestal aproximada de S/ 2,447,445.00, reafirmando el compromiso del IPD con el fortalecimiento del deporte de alto nivel en el país.