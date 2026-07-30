Deportivo Municipal presenta inédita camiseta con 1.000 patrocinadores para afrontar crisis económica

El conjunto edil lanzó una innovadora iniciativa para recaudar fondos. La campaña reunió a mil empresas y emprendimientos que aparecerán en una edición especial de su camiseta.

El club Deportivo Municipal sorprendió al fútbol peruano al presentar una camiseta con 1.000 patrocinadores como parte de una estrategia para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa la institución. La iniciativa fue anunciada durante la semana de su 91.º aniversario, luego de que el equipo fuera descalificado de la Liga 3 debido a las deudas que mantiene.

La campaña comenzó en enero de este año, cuando la dirigencia puso a la venta espacios publicitarios en la camiseta oficial por un valor de 60 dólares cada uno, mediante una plataforma digital. La respuesta fue inmediata y, en apenas tres meses, el club logró completar los mil espacios disponibles con el respaldo de pequeñas y medianas empresas, además de diversos emprendimientos.

La camiseta conserva la tradicional banda roja cruzada sobre el pecho, uno de los principales símbolos de Deportivo Municipal, pero incorpora un diseño conformado por mil pequeños cuadros en blanco y negro, cada uno correspondiente a un patrocinador diferente. Entre los auspiciadores figuran marcas de indumentaria, constructoras, bodegas, pet shops, entidades financieras, joyerías y negocios familiares.

BUSCAN RECAUDAR FONDOS

Con esta innovadora propuesta, la institución edil busca obtener recursos económicos para aliviar su situación financiera y evitar una eventual quiebra. La curiosa iniciativa ha sido destacada como un ejemplo de creatividad para captar apoyo económico y mantener con vida a uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol peruano.