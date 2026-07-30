UEFA amenaza con no participar en el Mundial 2030 por proyecto de Gianni Infantino

El organismo europeo rechazó la propuesta de la FIFA de ceder parte de los derechos comerciales de sus torneos a inversionistas privados.

La UEFA anunció que sus 55 asociaciones miembro no participarán en el Mundial 2030 ni en ninguna otra competición organizada por la FIFA si prospera el proyecto impulsado por el presidente Gianni Infantino para transferir hasta el 30 % de los derechos comerciales de sus torneos a inversionistas privados. La posición fue expresada mediante un comunicado oficial, en el que el organismo europeo rechazó de forma unánime la iniciativa.

En su pronunciamiento, la UEFA sostuvo que la Copa del Mundo no puede ser considerada un producto de inversión ni utilizada con fines comerciales. "La Copa del Mundo no está en venta", afirmó el organismo presidido por Aleksander Ceferin, al señalar que el torneo representa un legado construido durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados de todo el mundo.

Asimismo, la entidad advirtió que ninguna selección nacional perteneciente a la UEFA disputará competiciones de la FIFA mientras la propuesta permanezca vigente. "Nunca prestaremos nuestra legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la siguiente generación", señaló el comunicado, dejando abierta la posibilidad de revertir la medida únicamente si el proyecto es retirado en su totalidad.

PRONUNCIAMIENTO DE LA FIFA

Por su parte, la FIFA defendió la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial destinada a consolidar las operaciones comerciales y de eventos del organismo. Según explicó, el objetivo es ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, mediante recursos extraordinarios para sus 211 asociaciones miembro, aunque la iniciativa aún deberá ser aprobada por el Congreso de la FIFA.