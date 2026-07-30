Histórico fallo en Brasil: suspenden a jugador hasta que rival lesionado se recupere

El Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil impuso una sanción sin precedentes al defensor Victor Gabriel, quien no podrá volver a jugar hasta que el delantero Gabriel Pec reciba el alta médica.

El fútbol brasileño fue escenario de una decisión inédita luego de que el Tribunal de Justicia Deportiva sancionara al defensor del Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, tras la grave lesión que sufrió el delantero del Cruzeiro, Gabriel Pec, durante un partido correspondiente al Brasileirao. El jugador permanecerá inhabilitado hasta que su rival pueda reincorporarse a los entrenamientos.

La acción ocurrió durante el encuentro entre Internacional y Cruzeiro, cuando una fuerte entrada de Victor Gabriel provocó una fractura de tibia en la pierna izquierda de Gabriel Pec. Aunque inicialmente el atacante abandonó el campo con un profundo corte, los exámenes médicos confirmaron la gravedad de la lesión, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado sábado.

Los magistrados del STJD consideraron que la sanción habitual por juego violento, que contempla entre uno y seis partidos de suspensión, no era proporcional al daño ocasionado. Por ello, resolvieron aplicar una medida excepcional que impide al futbolista volver a competir hasta que la víctima reciba el alta médica para entrenar, con un plazo máximo de 180 días.

REZA POR EL JUGADOR

Tras conocerse el fallo, Victor Gabriel aseguró estar profundamente afectado por lo sucedido y reiteró que nunca tuvo la intención de lesionar a su rival. “Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro”, declaró el defensor, quien expresó su deseo de que Gabriel Pec logre una recuperación completa y pueda regresar pronto a las canchas.