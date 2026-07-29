FIFA abre proceso disciplinario contra Paredes, Gavi y otros protagonistas de la final del Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol también inició una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas infracciones al Código Disciplinario durante la Copa del Mundo.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento de investigación contra el español Gavi y los argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

La decisión fue adoptada luego de que el organismo recibiera el informe elaborado por el procurador designado para los casos disciplinarios y de ética. De acuerdo con el comunicado oficial, los investigados habrían incurrido en presuntas infracciones contempladas en el Código Disciplinario de la FIFA, relacionadas con agresiones y conductas antideportivas ocurridas tras el encuentro decisivo.

Según la FIFA, Leandro Paredes afronta tres cargos por presuntas agresiones, mientras que Nahuel Molina será investigado por dos cargos de agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa—, además de un cargo por conducta antideportiva. Roberto Ayala también figura en el proceso por un presunto acto de agresión, mientras que Thiago Almada y Gavi son investigados por presuntas conductas antideportivas.

PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ARGENTINA

En paralelo, la FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntos incumplimientos de varios artículos de su Código Disciplinario. Entre las conductas observadas figuran cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de los protocolos de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de los espectadores durante distintos encuentros del Mundial.

La Comisión Disciplinaria informó que los implicados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos antes de que se adopte una resolución definitiva. Una vez analizadas las pruebas y los argumentos de las partes, el organismo determinará si corresponde imponer sanciones a los jugadores, al cuerpo técnico argentino y a la AFA por los hechos investigados.