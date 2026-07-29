¡Es oficial!: Neymar confirma su retiro definitivo de la selección de Brasil

Neymar Jr. puso fin a las especulaciones sobre su continuidad en la selección de Brasil al confirmar su retiro definitivo, tras la eliminación de la 'Verdeamarela' en el Mundial 2026, después de la derrota ante Noruega en octavos de final.

"Mi momento ya pasó. Hice historia, di mi sangre y mi vida por la Canarinha, pero creo que no quiero más", manifestó el delantero del Santos, de 34 años, quien disputó cuatro Copas del Mundo sin lograr un título.

A pesar de los rumores generados por una carta de su padre y un video viral con inteligencia artificial, Neymar puso fin al debate. La selección brasileña deberá ahora buscar un nuevo referente para los siguientes partidos.

Los números de Neymar

El mejor resultado de Neymar fue en las semifinales de Brasil 2014, donde no pudo jugar por lesión y vio el 7-1 ante Alemania. En la última edición, regresó tras casi mil días de ausencia y fue suplente en el partido clave ante Noruega.

El exjugador de Barcelona y PSG cierra su ciclo internacional con 128 partidos y 79 goles. Su legado en la 'Canarinha' quedará marcado por su talento, sus lesiones y la frustración de no haber alcanzado la gloria máxima en Mundiales.