Presidente de la FIFA rompe su silencio y responde a cuestionamientos por el Mundial 2026

Infantino cuestionó a quienes centraron su atención en las críticas y aseguró que el fútbol continúa siendo una herramienta de integración.

A raíz de las críticas que recibió en los últimos días por el Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció y aprovechó para responder a las críticas que recibió durante las últimas semanas.

Esto lo hizo a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, defendió la organización del torneo y destacó el trabajo realizado, asegurando que el certamen logró reunir a millones de personas de distintas nacionalidades en un ambiente de celebración y convivencia.

Sin embargo, parte de su mensaje estuvo dirigido a quienes cuestionaron diversos aspectos del campeonato, a quienes acusó de centrarse en críticas y rumores en lugar de valorar el impacto positivo del evento.

DEFENDIÓ LA LABOR DE LA FIFA

El dirigente sostuvo que algunas personas estuvieron enfocadas en difundir mensajes negativos durante el desarrollo del Mundial y aseguró que la FIFA continuará trabajando para ofrecer espectáculos deportivos de alcance global. “Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, expresó Infantino en un mensaje.

El presidente del organismo rector del fútbol mundial señaló que el deporte debe servir como una herramienta de integración y afirmó que el fútbol es capaz de superar diferencias políticas, culturales y sociales.

DESTACÓ LA UNIDAD EN EL TORNEO

Infantino también se refirió a las controversias relacionadas con la participación de la selección de Irán y los cuestionamientos sobre el ingreso de algunos aficionados al torneo, en donde resaltó a la Copa del Mundo como un espacio de encuentro entre personas de distintas partes del mundo, más allá de las diferencias existentes fuera de las canchas.

Finalmente, aseguró que cerca de siete millones de aficionados provenientes de 200 países disfrutaron del campeonato en las 16 ciudades sedes, destacando que el torneo se desarrolló sin incidentes de violencia ni conflictos mayores. “El fútbol es más grande que el odio y la discriminación”, concluyó.