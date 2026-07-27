Universitario asegura el regreso de Piero Quispe para reforzar su plantel

Quispe buscará recuperar protagonismo y aportar su talento en la lucha por los objetivos del cuadro tricampeón.

Un fichaje que ilusiona al mundo crema, en donde Universitario de Deportes concretó el regreso de uno de sus últimos grandes talentos, Piero Quispe, quién supo ser campeón de la Liga 1 2023 en el recordado partido contra Alianza Lima.

Según información conocida por RPP, el mediocampista nacional aceptó la propuesta del club tricampeón y en los próximos días será anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del plantel dirigido por Héctor Cúper.

El volante se incorporará tras su paso por México y Australia, con el objetivo de aportar en la recta final del Torneo Clausura 2026.

REGRESA TRAS SU PASO EN EL EXTRANJERO

El volante que dejó Universitario a finales del 2023 luego de conseguir el título nacional y fue transferido a Pumas de México, donde disputó una temporada antes de salir cedido al Sydney FC de Australia y tras seis meses en el fútbol australiano, se desvinculó del cuadro mexicano para concretar su retorno.

Asimismo, el administrador del cuadro crema, Franco Velasco, había señalado días atrás que el nombre del mediocampista estaba dentro de la evaluación realizada por la dirigencia y el comando técnico. “Hemos sido prudentes, pero no quiere decir que no hayan formado parte de la evaluación”, indicó.

APROBACIÓN DEL COMANDO TÉCNICO

Aunque, Jonathan Córdoba, representante del jugador, aseguró que no existía una propuesta formal por parte de Universitario, con el pasar de los días ambas partes acercaron posiciones hasta alcanzar un acuerdo.

Por otro lado se espera la confirmación oficial de Universitario para iniciar una nueva etapa en su carrera y ponerse bajo las órdenes de Héctor Cúper con miras a los objetivos del equipo en el Torneo Clausura.