Alianza Lima elevará reclamo oficial por actuación arbitral frente a Comerciantes Unidos

La institución considera que una acción no sancionada pudo influir directamente en el resultado del encuentro disputado en Cutervo.

Tras el empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo, una nueva polémica arbitral se volvió a instaurar en la Liga 1, donde una generó controversia en el segundo tiempo, cuando los íntimos reclamaron un penal que no fue sancionado por el árbitro ni revisado favorablemente por el VAR.

Esta situación ha hecho que en la interna del club blanquiazul expresaran su malestar por la decisión arbitral, considerando que la acción pudo influir directamente en el resultado final del compromiso.

El gerente deportivo del club blanquiazul, Franco Navarro, confirmó que la institución tomará acciones formales en las próximas horas y presentará una queja ante las instancias correspondientes, además de solicitar la publicación de los audios del VAR.

ALIANZA LIMA PIDE EXPLICACIONES

A su llegada a Lima, Navarro manifestó que esperan el pronunciamiento oficial por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) ya que las imágenes de la jugada son contundentes y justifican el reclamo del club. "Las imágenes son claras y el club, seguramente, en las próximas horas va a presentar la queja formal. Ya estamos enfocados en el próximo partido", declaró.

Además, remarcó la necesidad de transparentar las decisiones arbitrales. "Esperemos un pronunciamiento de la Conar y que se divulguen los audios del VAR. Queremos dedicarnos a jugar y el club va a trabajar en los reclamos pertinentes", agregó.

CUESTIONAN ACTUACIÓN DEL VAR

El directivo íntimo también expresó su indignación apenas finalizó el encuentro, cuestionando el trabajo de los encargados de la asistencia tecnológica durante el compromiso. "Estoy con mucha indignación. Es increíble que, con todos los medios tecnológicos que hoy existen, no puedan ver un penal tan claro", sostuvo.

Por otro lado, apuntó directamente al VAR por no corregir la decisión tomada en el campo de juego. "Podemos llegar a entender que el árbitro no lo ve, pero creo que no es el caso porque estaba bien ubicado. Pero el VAR, que están ahí cómodamente en una oficina, es increíble que no vean el penal claro que pudo incidir en el resultado", concluyó.