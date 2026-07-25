Gallese pone fin a rumores sobre su retorno a Alianza Lima para el Clausura

El portero destacó la estabilidad que ha encontrado en Colombia y afirmó que su familia se siente cómoda en el país.

A raíz de las últimas especulaciones sobre su regreso a Alianza Lima para reforzar de cara al Torneo Clausura, Pedro Gallese puso fin a los rumores y aseguró que continuará enfocado en su presente con Deportivo Cali, con el objetivo de conquistar el titulo de la Liga Colombiana.

Asimismo, el propio guardameta descartó cualquier posibilidad de salida y dejó claro que su prioridad es seguir defendiendo los colores del conjunto colombiano que tras la victoria 2-0 sobre Jaguares consiguieron sus primeros tres puntos de cara a al título.

CONCENTRADO EN DEPORTIVO CALI

Consultado sobre los rumores que lo acercaban a Matute, Gallese fue contundente al señalar que no piensa en cambiar de equipo y que su objetivo es ayudar a Deportivo Cali a conseguir el campeonato. “Estoy concentrado en Deportivo Cali, en ayudar al grupo para salir campeón este año. Vamos paso a paso”, manifestó.

Además, explicó que uno de los factores que influyen en su decisión de permanecer en Colombia es la estabilidad que ha encontrado junto a su familia. “Tengo a mi familia aquí. Si bien es cierto mis hermanos están en Perú, estoy contento y mi familia también está contenta, que es lo más importante”, agregó.

JUGADOR INTRANSFERIBLE

Por otro lado, el entrenador Rafael Dudamel, se pronunció sobre el interés que habría despertado el arquero peruano y reconoció que existieron consultas sobre su situación contractual indicando que el portero es intransferible. “Siempre digo que ningún futbolista es indispensable, hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros en este mercado, Pedro es intransferible”, afirmó