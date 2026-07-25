¡Con gol de Lapadula! Universitario ganó 2-1 a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura

Gianluca Lapadula anotó su primer gol con la camiseta de Universitario de Deportes en el minuto 93, sellando el triunfo por 2-1 sobre Cusco FC en el partido disputado el último viernes 24 de junio, en el estadio Monumental.

El atacante ítalo-peruano recibió el balón en el borde del área, combinó con Alex Valera y remató de derecha, cruzado, para superar al portero Pedro Díaz. Con esta anotación, Lapadula celebró su primer gol oficial en el torneo peruano con besos volados a las cuatro tribunas.

Dicho partido se había complicado para el cuadro crema, que dominó el primer tiempo con un gol de cabeza de Valera (20'') tras un tiro libre de Lizandro Alzugaray. Sin embargo, en el complemento, Cusco FC empató con un cabezazo de Facundo Callejo (70''), luego de una jugada por el sector izquierdo que dejó sin opciones al portero Diego Romero.

Desarrollo y reacción

Universitario había controlado el balón en la primera mitad, pero no logró ampliar la ventaja. En el segundo tiempo, el equipo de Javier Rabanal recuperó presencia y complicó a la 'U', que pareció perder su idea de juego. Héctor Cúper envió a Lapadula al campo en el minuto 75 con la consigna de pelear todos los balones en el área rival.

Cuando el partido parecía terminar en empate, Lapadula apareció en la función para la que fue contratado: definir en los momentos clave. Su gol en el alargue desató la algarabía de los hinchas cremas en el Monumental, que celebraron la segunda victoria consecutiva del equipo tras el triunfo ante ADT en Tarma, y recuperaron la esperanza de luchar por el título 2026.