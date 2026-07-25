Jürgen Klopp se convierte en nuevo entrenador de Alemania hasta el 2030

Tras el fracaso de Alemania en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante Paraguay en la tanda de penales, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció la llegada de Jürgen Klopp al banquillo de la selección nacional.

En sus primeras declaraciones, el exentrenador del Liverpool agradeció la oportunidad y se mostró entusiasmado por el nuevo reto que asumirá hasta 2030. Asimismo, aseguró que todos los futbolistas alemanes tendrán la posibilidad de ser convocados. Klopp también pidió a los aficionados que no exijan resultados inmediatos, debido a que el proceso necesitará tiempo para consolidarse.

“Los jugadores tendrán oportunidades que ni siquiera esperan, porque me gusta ser audaz. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Quiero trabajar con futbolistas que practiquen un estilo de juego que todos disfruten. No siempre se consigue el éxito de inmediato, pero quiero que la gente se vaya a casa diciendo: ‘¡Wow!’”, manifestó.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ JÜRGEN KLOPP?

A pocos meses del inicio de la UEFA Nations League, Jürgen Klopp debutará en el banquillo de Alemania el próximo 24 de septiembre ante Países Bajos. Posteriormente, la selección germana se enfrentará a Grecia y Serbia. ¿Cómo le irá a Klopp en sus primeros partidos?