Con Vozinha y Haaland: este es el equipo ideal del Mundial 2026

Los jugadores más destacados fueron definidos mediante votación del público sobre una lista de candidatos. El arquero caboverdiano Vozinha fue la gran revelación.

La FIFA dio a conocer el equipo ideal del Mundial 2026, elaborado a partir de la votación de los aficionados sobre una preselección de futbolistas que destacaron a lo largo del torneo. El once está liderado por figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, además del experimentado arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.

El guardameta de 41 años fue una de las revelaciones del campeonato gracias a sus destacadas actuaciones, especialmente en el empate sin goles frente a España durante la fase de grupos. Sus intervenciones lo convirtieron en una de las figuras más comentadas del torneo y en el único jugador del once ideal que no pertenece a una de las selecciones que alcanzaron las semifinales.

En la defensa fueron elegidos los españoles Pedro Porro y Marc Cucurella, junto al argentino Lisandro Martínez y el francés Dayot Upamecano. El mediocampo quedó conformado por Rodri, elegido además como el mejor jugador del Mundial, el francés Michael Olise y el inglés Jude Bellingham, quienes sobresalieron por su rendimiento y aporte ofensivo durante la competencia.

DELANTERA DE TEMER

La delantera reúne a tres de las máximas figuras del fútbol mundial: Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro con diez goles; Lionel Messi, determinante en la campaña de Argentina; y Erling Haaland, autor de siete tantos en cinco partidos con Noruega. En total, España y Francia aportaron tres futbolistas cada una al equipo ideal, Argentina sumó dos representantes, mientras que Inglaterra, Noruega y Cabo Verde completaron el once.