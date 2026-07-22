Ignacio Buse logra una remontada épica y avanza a cuartos del ATP 250

Ignacio Buse volvió a protagonizar una jornada memorable para el tenis peruano. El deportista nacional remontó un complicado encuentro ante el suizo Kilian Feldbausch y se impuso por 2-1 para clasificar a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026, disputado en Austria. Su próximo rival será el argentino Tomás Martín Etcheverry, actual número 31 del ranking mundial.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el peruano. Buse mostró algunas imprecisiones durante el primer set, situación que Feldbausch aprovechó con golpes potentes y devoluciones precisas sobre las líneas. El tenista suizo tomó rápidamente el control del partido y cerró el parcial inicial con un contundente 6-2.

Ignacio Buse reaccionó y cambió la historia del partido

Lejos de rendirse, el popular ‘Colorado’ elevó su nivel en el segundo set, mejoró su servicio y comenzó a dominar los intercambios desde el fondo de la cancha. La reacción fue inmediata: Buse devolvió el marcador de 6-2 y obligó a que la clasificación se definiera en un tercer parcial.

En el set definitivo, el peruano mantuvo la intensidad y aprovechó los errores de Feldbausch para tomar ventaja. Con mayor seguridad en los puntos decisivos, Ignacio Buse selló otro 6-2 y aseguró su presencia entre los ocho mejores del Abierto de Generali, instancia que disputa por cuarta vez en su carrera profesional.

Buse enfrentará a Tomás Martín Etcheverry en cuartos de final

El triunfo también tendría un impacto importante en su posición dentro del ranking ATP. Buse sumó 38 puntos netos y se ubica virtualmente en el puesto 33 del mundo, aunque esta posición podría variar de acuerdo con los resultados de la jornada. Su duelo contra Etcheverry, quien eliminó al austríaco Jurij Rodionov, está programado para el jueves 23 de julio, con horario aún por confirmar. Ese mismo día, Gonzalo Bueno enfrentará al portugués Jaime Faria por los octavos de final del ATP 250 de Estoril, en una semana histórica para el tenis peruano.