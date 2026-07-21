Petición para expulsar a Argentina del Mundial supera 23 millones de firmas tras polémica en la final

Mientras la FIFA abrió una investigación disciplinaria por la conducta de jugadores argentinos, la campaña viral estuvo cerca de convertirse en la petición con más firmas de la historia.

Una petición en internet que exige la expulsión de Argentina del Mundial superó los 23 millones de firmas tras la polémica generada al término de la final disputada frente a España. La iniciativa, denominada "Argentina Out", se viralizó en pocos días y estuvo cerca de alcanzar el récord Guinness de la petición con mayor cantidad de adhesiones a nivel mundial.

La campaña cobró fuerza luego de que la FIFA confirmara la apertura de una investigación disciplinaria por los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro. Entre los hechos que serán evaluados figuran presuntas agresiones y enfrentamientos protagonizados por integrantes de la selección argentina, entre ellos Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el asistente técnico Roberto Ayala. El organismo determinará si existieron infracciones al código disciplinario por conductas antideportivas.

Los impulsores de la petición también cuestionaron el arbitraje y acusaron a la FIFA de favorecer a la selección argentina durante el torneo, argumentos que fueron difundidos ampliamente en redes sociales. Asimismo, durante la competencia surgieron otras controversias relacionadas con cánticos discriminatorios, decisiones arbitrales y manifestaciones políticas realizadas por algunos aficionados, lo que alimentó el debate en torno al desarrollo del campeonato.

CERCA DEL RÉCORD GUINNESS

La petición alcanzó exactamente 23 316 108 firmas en menos de una semana, quedando a poco más de un millón del récord Guinness que mantiene desde 1997 la campaña Jubilee 2000, impulsada para solicitar la condonación de la deuda de los países más pobres. Pese a la masiva repercusión en internet, hasta el momento la FIFA solo ha confirmado la investigación disciplinaria por los incidentes ocurridos tras la final y no ha anunciado sanciones relacionadas con la permanencia de Argentina en futuras competiciones.