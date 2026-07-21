¡Adiós, Billy! Alianza Lima oficializa la salida de Guillermo Viscarra

Una noticia que hasta hace poco era solo una especulación se hizo realidad. Guillermo Viscarra dejó de ser jugador de Alianza Lima, luego de que el club blanquiazul oficializara su salida tras la victoria por 2-0 sobre Sport Huancayo.

El arquero boliviano, que llegó a la institución para la temporada 2024, fue despedido a través de las redes sociales del club con una fotografía en la que aparece atajando el penal decisivo en el recordado encuentro ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025.

DESPEDIDA DE ALIANZA LIMA

El portero boliviano de 33 años deja el cuadro de La Victoria con un saldo de 51 partidos disputados durante sus dos temporadas en la institución. Asimismo, Alianza Lima despidió al arquero con la frase “Gracias Billy”, en reconocimiento a su etapa defendiendo la camiseta blanquiazul. "De mutuo acuerdo, nuestra institución y el futbolista Guillermo Viscarra han decidido dar por finalizado su vínculo contractual. Agradecemos a Guillermo por su profesionalismo y compromiso durante el año y medio en que defendió nuestra camiseta blanquiazul. Guillermo Viscarra fue una pieza importante del plantel en la temporada 2025, dejando su huella en un capítulo importante de la historia del club" , indicaron en el comunicado.

Por otro lado, Viscarra se pronunció tras su salida del club, enviando un agradecimiento a la administración del club y a la hinchada por el apoyo incondicional. "Intentando elegir algunas fotos para recordar esta etapa, me di cuenta de algo: los mejores momentos fueron tantos que es imposible resumirlos en un solo post. Gracias por cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido. Alianza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón", expresó.