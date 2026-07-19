Argentina y España disputan hoy la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, un partido que consagrará a La Roja con Lamine Yamal o despedirá con honores a Leo Messi, quien jugará su último partido en una Copa del Mundo.

La final hace realidad la Finalissima que no se disputó en marzo pasado debido a los conflictos entre Estados Unidos e Irán. Ambas selecciones llegan con confianza tras un buen desempeño durante el torneo.

España exhibió un juego colectivo impecable contra Francia, mientras Argentina alcanzó el éxtasis con remontadas, incluido el milagro ante Inglaterra. El campeón del mundo y de América enfrenta a la campeona de Europa.

Legado de Messi y obra colectiva española

Argentina ha hecho equilibrios para mantener la corona sobre Messi, cuya motivación ha sido llevar a su capitán al partido decisivo. Messi, candidato a Mejor Jugador del torneo, busca consagrarse como el mejor de la historia en su último Mundial.

España, que cambió el guion de su Eurocopa, optó por el control colectivo. Sin el deslumbrante juego de extremos, Luis de la Fuente apostó al equipo y construyó una obra similar a la de Vicente del Bosque en 2010, con Rodrigo Hernández como figura clave, dejando en el banquillo a Pedri.