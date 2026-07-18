Olise rompe una marca legendaria y deja atrás a Pelé

Con su doble asistencia contra Inglaterra, Olise bate a Pelé y se convierte en el mejor asistidor de todos los tiempos.

Tras el término del partido entre Inglaterra y Francia, en el que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel se impuso por 6-4 sobre el equipo de Didier Deschamps, se registró una marca histórica para una de las figuras revelación del cuadro francés.

Michael Olise elevó a siete su cantidad de asistencias durante el Mundial 2026, registro con el que el futbolista del Bayern Múnich se convirtió en el máximo asistidor en la historia de las Copas del Mundo desde que existen estadísticas oficiales en esta categoría.

SUPERÓ LA MARCA DE PELÉ

El atacante francés llegaba al partido contra Inglaterra con cinco asistencias, por lo que necesitaba dos más para superar la marca histórica del astro brasileño. En el intento de remontar el encuentro, Olise participó en dos acciones de gol, lo que le permitió adueñarse de este récord.

Por otro lado, Pelé mantuvo esta marca durante 56 años. En la edición de México 1970, el delantero brasileño disputó seis encuentros, anotó cuatro goles y registró seis asistencias, contribuyendo de manera decisiva a la obtención de la tercera Copa del Mundo para Brasil.