Inglaterra venció 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra cerró su participación mundialista con una contundente victoria en uno de los partidos con más anotaciones del torneo.

En un vibrante encuentro por la disputa del tercer puesto del Mundial 2026, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en Miami. Los ingleses protagonizaron un partido donde mostraron superioridad en gran parte del encuentro, pero al final se impusieron en uno de los marcadores más abultados del actual torneo.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel construyó su victoria gracias a los tantos de Declan Rice, Ezri Konsa, un triplete de Bukayo Saka y una anotación de Jude Bellingham en los descuentos, cerrando su participación mundialista tras quedar eliminados en semifinal con Argentina.

Por su parte, Francia intentó reaccionar en varios pasajes del compromiso, pero no logró contener el poder ofensivo de su rival. Los goles franceses fueron obra de Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

MBAPPÉ HACE HISTORIA

A pesar de la derrota, Kylian Mbappé fue una de las figuras del encuentro al marcar un doblete en los minutos 48 y 66, que gracias a esas anotaciones alcanzó los 10 goles en el Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo artillero provisional del torneo.

Además, Mbappé estableció un nuevo registro histórico al llegar a 22 goles en Copas del Mundo, superando las marcas anteriores y consolidándose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

GOL NÚMERO 300

Por otro lado, el primer tanto de Bukayo Saka representó el gol número 300 de la Copa Mundial 2026. El torneo, que comenzó el 11 de junio en México, llegará a su fin este domingo con la gran final entre Argentina y España en Nueva Jersey.