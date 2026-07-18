Mundial 2026: España suspende su entrenamiento por mal tiempo un día antes de la final ante Argentina

La Real Federación Española de Fútbol confirmó que el entrenamiento de la selección de España, programado previo a la final del Mundial 2026, fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se registran en Nueva Jersey.

La sesión, que tenía prevista a iniciarse a las 11:00 horas locales, fue aplazada minutos antes, por lo que los jugadores realizaron una activación previa en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground.

La organización indicó que el protocolo permite iniciar la práctica 30 minutos después del último trueno, pero las condiciones climáticas empeoraron y no fue posible reanudar la sesión sobre el césped.

Sin riesgo para la final

A pesar del contratiempo, el partido no corre peligro, ya que no se prevén tormentas para el domingo en Nueva Jersey. El MetLife Stadium, sede de la final entre España y Argentina, no registraría inclemencias meteorológicas, según los pronósticos.

Como se recuerda, España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio del 2026 en el MetLife Stadium para definir al campeón en la final del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo a las 2:00 p.m. (hora Perú).