La Copa de Leyendas convirtió a la ciudad de Nueva York en el centro de atención con el partido donde participaron astros del fútbol, evento lleno de nostalgia y talento en el Rockefeller Center, previo a la final del Mundial 2026.

Miles de aficionados disfrutaron de un ambiente festivo previo a la gran final, donde figuras de distintas generaciones demostraron que la calidad perdura con el tiempo. Iker Casillas y Vozinha fueron dos de los más ovacionados.

El exarquero del Real Madrid, campeón del mundo con España, protagonizó jugadas destacadas y compartió momentos con el tenista Novak Djokovic. Vozinha, revelación del Mundial con Cabo Verde, atajó y compartió cancha con Alessandro Del Piero, Jorge Campos y René Higuita, además de saludar al presidente de la FIFA y posar con el trofeo.

Participación estelar

El evento también contó con la presencia de Cafú, Kaká, Carles Puyol, Javier Zanetti, Javier Mascherano, Fernando Llorente, John Terry, Davor Šuker, Esteban Cambiasso, Maxi Rodríguez, André-Pierre Gignac y Hristo Stoichkov, entre otros.

Futuro de Vozinha

Cabe resaltar, que el torneo de exhibición cerró con la celebración del equipo azul, dejando una jornada inolvidable para los aficionados en Nueva York. En tanto, Vozinha aún no define su futuro tras su participación en la Copa del Mundo.