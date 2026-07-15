Raúl Orlandini conquista el Rally de la Cordillera 2026 en la categoría TIN

Raúl Orlandini y Pedro La Cruz fueron los vencedores de la categoría Tracción Integral Nacional (TIN) en el Rally de la Cordillera 2026, cuarta fecha del Campeonato Rally ACP, consolidando una sólida presentación en una de las competencias más exigentes del automovilismo nacional.

A bordo de un Mitsubishi Lancer Evo X, la dupla registró un tiempo acumulado de 45:21.1, resultado que les permitió quedarse con el primer lugar de la categoría. El segundo puesto fue para Lucho Alayza y Gabriel Lozada, quienes finalizaron con un tiempo de 46:04.8 al mando de un Toyota GR Yaris.

La prueba recorrió los desafiantes caminos de la cordillera peruana, un escenario que volvió a poner a prueba la precisión, el rendimiento mecánico y la estrategia de los equipos participantes durante toda la jornada.

Con este triunfo, Orlandini y La Cruz suman una nueva victoria en la temporada del Campeonato Rally ACP, reafirmando su protagonismo dentro de la categoría TIN y manteniéndose entre las duplas más competitivas del certamen.

Tras la realización del Rally de la Cordillera, el Campeonato Rally ACP continuará su calendario con el Rally de Pisco, programado para el 9 de agosto.