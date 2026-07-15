Argentina venció 2-1 a Inglaterra y jugará la final contra España

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la albiceleste sacó adelante un partido complicado y buscará el bicampeonato este domingo frente a España.

La selección de Argentina clasificó a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse por 2-1 a Inglaterra en una emocionante semifinal disputada en el Estadio de Atlanta. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter para revertir el marcador y mantener vivo el sueño de defender con éxito el título obtenido en Catar 2022.

Inglaterra abrió la cuenta y complicó el panorama para la Albiceleste, pero la reacción no tardó en llegar. Enzo Fernández igualó el encuentro con un potente remate, mientras que Lautaro Martínez apareció en el tramo decisivo del compromiso para marcar el tanto de la victoria y desatar la celebración de los miles de hinchas argentinos presentes en las tribunas.

Con este triunfo, Argentina disputará una nueva final mundialista y buscará el bicampeonato frente a España, que en la otra semifinal eliminó a Francia por 2-0. El duelo por el título enfrentará a dos de las selecciones más sólidas del torneo y promete ser uno de los partidos más esperados del campeonato.

INGLATERRA VS FRANCIA

Por su parte, Inglaterra deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar ante Francia. Mientras tanto, Argentina intentará escribir un nuevo capítulo en su historia al conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en la primera selección en defender con éxito el título desde Brasil en 1962.