¡Cambio histórico! FIFA modifica el fútbol y alarga el descanso de la final del Mundial

La medida busca potenciar el espectáculo global del torneo y ha generado opiniones divididas entre aficionados y especialistas del fútbol.

A tan solo pocos días del término del Mundial 2026, los aficionados esperan con ansias disfrutar de la gran final, que ya tiene como primer clasificado a la selección española. Asimismo, la organización del torneo viene implementando una serie de cambios, entre ellos la ampliación del tiempo de descanso durante el entretiempo.

La modificación contempla pasar de los tradicionales 15 minutos a un descanso de 30 minutos, medida que ha generado polémica entre aficionados. La intención sería seguir el modelo utilizado en el Super Bowl e incorporar espectáculos de medio tiempo como parte del evento.

Esta decisión se suma a las diversas innovaciones y modificaciones que la FIFA ha venido introduciendo a lo largo del Mundial 2026, buscando potenciar el espectáculo y la experiencia para los espectadores.

DESCANSO DE 30 MINUTOS

Por primera vez en la historia de la competición, la final del Mundial contará con un entretiempo de entre 25 y 30 minutos debido a la realización de un espectáculo de medio tiempo en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey, dejando atrás los tradicionales 15 minutos establecidos por el reglamento, según informó The Times.

De acuerdo con el reporte, el encargado de supervisar esta ampliación será el árbitro del encuentro. Mientras tanto, la FIFA aún no ha brindado detalles oficiales sobre el espectáculo programado para la final. Sin embargo, tomando como referencia antecedentes recientes, durante la final del Mundial de Clubes 2025 el tiempo de descanso se extendió hasta aproximadamente 24 minutos.