¡España jugará la final del Mundial! venció 2-0 a Francia

España selló su clasificación a la gran final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 a Francia en la semifinal disputada en el Estadio Dallas. La 'Roja' mostró solidez en todas sus líneas y aprovechó sus oportunidades para dejar en el camino a una selección francesa que llegaba invicta y sin haber recibido goles en las rondas eliminatorias.

El encuentro quedó marcado por un penal sancionado a favor de España, una decisión que generó controversia entre los jugadores franceses y abrió el camino para la victoria española. Con el marcador a su favor, el conjunto ibérico controló el ritmo del partido y amplió la ventaja para asegurar su presencia en la definición por el título.

Francia intentó reaccionar durante el complemento, pero se encontró con una defensa española bien organizada y un equipo que supo administrar la ventaja. De esta manera, los dirigidos por España pusieron fin a la campaña de los franceses, quienes habían eliminado previamente a Suecia, Paraguay y Marruecos sin encajar goles.

INGLATERRA O ARGENTINA

Con este triunfo, España se convierte en el primer finalista del Mundial 2026 y ahora aguardará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina para conocer a su rival en la gran final. Mientras tanto, Francia disputará el encuentro por el tercer lugar del certamen.