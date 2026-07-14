De Ate a Europa: Sebastián Osorio cumple el sueño y llega al Sporting Clube Portugal

A sus 18 años, Osorio afrontará un nuevo reto internacional mientras mantiene el sueño de vestir la camiseta de la selección peruana.

Universitario de Deportes cerró la transferencia del joven futbolista colombiano Sebastián Osorio al Sporting Clube de Portugal, en una operación que permitirá al prometedor jugador continuar su carrera en el fútbol europeo durante las próximas temporadas.

La información fue dada a conocer por el periodista Gustavo Peralta, de L1 Max, quien señaló que el acuerdo ya quedó definido y contempla condiciones favorables para el club crema.

Aunque el monto de la transferencia no ha sido revelado oficialmente, la negociación incluye una serie de cláusulas por rendimiento que podrían generar ingresos adicionales para Universitario.

SU CAMINO HA EUROPA

De acuerdo con la información difundida, el futbolista de 18 años que se desempeña de mediocampista ofensivo iniciará su etapa en Portugal integrándose a la reserva del Sporting, donde continuará su proceso de formación mientras busca una oportunidad para llegar al primer equipo.

El jugador, formado en la Academia Deportiva Cantolao antes de su paso por Universitario, seguirá un camino similar al de otros jóvenes talentos sudamericanos que dieron el salto al fútbol europeo a temprana edad.

QUIERE OBTENER LA NACIONALIDAD

Por otro lado, se conoció que Osorio tiene previsto iniciar los trámites para obtener la nacionalidad peruana, con la intención de poder representar a la selección peruana en el futuro, un objetivo que mantiene entre sus planes deportivos a largo plazo.