¡Escándalo en Senegal! descubren que el médico que atendía a la selección es ginecólogo

El presidente de la Federación de fútbol de Senegal, Abdoulaye Fall, generó controversia al señalar que el médico de la selección nacional, Abdourahmane Fédior, es ginecólogo de profesión y carece de la formación necesaria para atender a los futbolistas. Fall hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa tras la eliminación de combinado en el Mundial 2026, y afirmó que algunos jugadores "no tenían plena confianza" en el galeno.

Asimismo, indicó que descubrió "tarde" esta situación y que era necesario encontrar un profesional con experiencia que brindara tranquilidad a los jugadores, "porque la salud está por encima de todo". Sus declaraciones fueron recogidas por medios locales como SeneNews.

Defensa del médico

Fédior rechazó las acusaciones de Fall y se mostró "indignado" por lo que calificó como "falsedades" sobre su trayectoria. Sostuvo que obtuvo su diploma de especialista en medicina deportiva en 2008 y que fue parte de la primera promoción de esa formación. Aunque admitió que su primera especialidad fue ginecología, defendió que orientó su carrera hacia la medicina deportiva desde los años ochenta.

La Asociación Senegalesa de Medicina del Deporte respaldó a Fédior y cuestionó las declaraciones de Fall. La asociación recordó que el médico cuenta con un diploma en medicina y biología del deporte, y que ha sido jefe médico de la selección absoluta desde 2017, con participación en cinco Copas de África y tres Mundiales, además de ejercer como médico oficial de la CAF y la FIFA. Fédior evalúa presentar una denuncia por difamación contra Fall.

Crisis en la selección

La polémica se suma a la crisis que atraviesa el fútbol senegalés tras la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial ante Bélgica (3-2), luego de desperdiciar una ventaja de dos goles. La Federación destituyó al técnico Pape Thiaw y el jugador Pape Gueye anunció que no volvería a jugar con Senegal mientras se mantenga el actual cuerpo técnico.