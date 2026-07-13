Alexander Sorloth es amenazado de muerte tras eliminación de Noruega del Mundial 2026

Los ataques contra Sorloth se remontan a una jugada contra Inglaterra donde pudo habilitar a Erling Haaland, pero optó por la acción personal y terminó fallando el gol.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, luego de caer 2-1 frente a Inglaterra, tuvo consecuencias que trascendieron el ámbito deportivo. Alexander Sorloth, delantero de la selección noruega, comenzó a recibir amenazas de muerte e insultos a través de las redes sociales, situación que también alcanzó a su pareja, Lena Selnes, quien decidió denunciar públicamente el hostigamiento.

A través de sus plataformas digitales, Selnes compartió varias capturas de los mensajes ofensivos enviados contra el futbolista, entre ellos amenazas y expresiones de extrema violencia. La pareja del atacante lamentó el nivel de agresividad que generan algunos resultados deportivos y anunció que presentará denuncias para que las autoridades identifiquen y sancionen a los responsables de los ataques.

El origen de las críticas se remonta a una jugada ocurrida antes del descanso del encuentro ante Inglaterra. Sorloth lideró un contragolpe con la posibilidad de habilitar a Erling Haaland, pero optó por definir la acción con un remate que fue bloqueado por un defensor. Tras la derrota, numerosos aficionados responsabilizaron al delantero por la eliminación y comenzaron una campaña de hostigamiento en internet.

TÉCNICO RECHAZÓ AMENAZAS

Frente a esta situación, el entrenador de Noruega, Stale Solbakken, expresó su respaldo al atacante y rechazó los ataques recibidos por el jugador y su familia. El técnico explicó que la decisión de Sorloth estuvo influenciada por el desgaste físico del partido y recordó que el delantero desempeña un papel clave en el funcionamiento ofensivo del equipo. Asimismo, hizo un llamado a combatir la violencia en las redes sociales y proteger a los deportistas de este tipo de agresiones.