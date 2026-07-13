¡Polémica en la Copa Perú! Jugador es acusado de tener una aguja en la mano durante partido

La Etapa Departamental de la Copa Perú 2026 se vio envuelta en polémica tras el partido entre Defensor Municipal y Domingo Dianderas, disputado el último fin de semana, en el estadio Municipal de Marcona, en Ica.

Jugadores del equipo visitante denunciaron que un futbolista del equipo rival recibió una aguja desde la banca local durante una pausa de hidratación, lo que generó fuertes reclamos en el campo de juego.

El mediocampista Víctor Ayona, de Domingo Dianderas, alertó al árbitro sobre la situación. El jugador involucrado, Ricardo Jaramillo, arrojó el objeto al césped al ser señalado y negó haberlo recibido. Las imágenes de la transmisión de "No Somos TV" captaron el momento, lo que aumentó la indignación del equipo visitante.

Reacción del árbitro y en redes

Los futbolistas de Domingo Dianderas exigieron sanciones, pero el árbitro no tomó medidas contra Jaramillo ni contra la banca de Defensor Municipal. En cambio, expulsó con tarjeta roja directa a un jugador visitante por sus reclamos.

El incidente generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios y seguidores de la Copa Perú pidieron una investigación. Hasta el momento, la Liga Departamental, la Federación Peruana de Fútbol y el cuerpo arbitral no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.