Inglaterra derrotó a Noruega con dos goles de Bellingham y sigue soñando con el título

El mediocampista llegó a seis goles en el torneo y se consolida como uno de los máximos protagonistas de la Copa del Mundo.

En un gran partido por los cuartos de final del Mundial 2026, la selección de Inglaterra se convirtió este sábado en la primera semifinalista tras imponerse por 2-1 a Noruega en un intenso encuentro de cuartos de final disputado en Miami.

Con doblete de Jude Bellingham, convirtiéndose protagonista y conduciendo a su equipo a la siguiente ronda del torneo. El mediocampista del Real Madrid anotó el tanto de la igualdad en los descuentos del primer tiempo y selló la victoria con otro gol en los minutos iniciales del tiempo suplementario.

Con este resultado, el equipo inglés mantiene vivo su sueño de conquistar la Copa del Mundo y se instala entre las cuatro mejores selecciones del certamen y a la espera a su rival que saldrá del Argentina vs Suiza.

BELLINGHAM LIDERÓ LA REMONTADA

El equipo noruego había tomado la ventaja a los 35 minutos gracias a una anotación de Andreas Schejelderup, complicando las aspiraciones del conjunto británico antes del descanso.

Sin embargo, cuando finalizaba el primer tiempo, Bellingham apareció para marcar el empate y devolverle la esperanza a Inglaterra. Posteriormente, en la prórroga, volvió a hacerse presente en el marcador para concretar la remontada y asegurar el pase a las semifinales.

A LA ESPERA DE RIVAL PARA SEMIFINALES

Con su doblete, el volante inglés alcanzó los seis goles en el Mundial 2026 y se consolida como una de las grandes figuras del torneo. Ahora, Inglaterra espera al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, rival al que enfrentará el próximo miércoles por un lugar en la final.